Netanyahu ABD-İsrail ilişkilerinde sorun olmadığını belirtti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle endişelerini dile getirmesinin ardından ABD ile ilişkilerde sorun olmadığı mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle endişelerini dile getirmesinin ardından ABD ile ilişkilerde sorun olmadığı mesajını verdi.

"Times of Israel" haber sitesine göre, ABD'deki Demokrasi Zirvesi'ne çevrim içi katılan Netanyahu, Biden'ın eleştirilerinin ardından ABD- İsrail ilişkilerine dair konuştu.

Netanyahu, "İsrail ve ABD'nin farklılaştığı durumlar olmuştur, ancak sizi temin ederim ki dünyanın en büyük demokrasisi ve Orta Doğu'nun kalbindeki güçlü, onurlu ve bağımsız demokrasi İsrail arasındaki ilişkiler sarsılmaz. Hiçbir şey bunu değiştiremez." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle normalleşmesi hakkında da konuşan Netanyahu, "Bu barış anlaşmalarını genişletmek ve halklarımızın refahını artırmak için birlikte çalışıyoruz." dedi.

"Netanyahu ABD seçimlerini dört gözle bekliyor"

Bu arada İsrail'in Srugim haber sitesi, Netanyahu'nun partisi Likud'dan üst düzey bir yetkilinin değerlendirmelerine yer verdi.

Haberde adı açıklanmayan Likud yetkilisi, Netanyahu'nun ABD Başkanı Biden'ın eleştirilerine aldırış etmediğini, çünkü ABD'deki gelecek seçimde Cumhuriyetçi bir adayın kazanacağından emin olduğunu söyledi.

Biden'ın "çok zayıf" olduğunu ve İsrailli milletvekillerinin ona karşı rahatça konuşabildiğini ifade eden Likud yetkilisi, Netanyahu'nun 2024'te yapılacak ABD seçimlerini "dört gözle beklediğini" kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Biden, İsrail'de kitlesel protestolara ve grevlere neden olan tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin endişelerini dile getirmişti. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlan Biden, İsrail'in zor bir süreçten geçtiğini ve Netanyahu'nun söz konusu yargı düzenlemesinden vazgeçmesini umduğunu söylemişti.

Biden'ın eleştirilerine karşılık Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan Netanyahu, "İsrail, kararlarını en iyi dostları dahil olmak üzere dış baskılara göre değil halkının iradesiyle veren egemen bir ülkedir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Biden'a, "İsrail, ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değildir." ifadeleriyle tepki göstermişti.