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Netanyahu: ABD ile silah sevkiyatı konusunda anlaşmazlıklar çözülemedi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile silah sevkiyatı konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözülmediğini belirtti. Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ile anlaşmazlıklara dair açıklamasına tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile silah sevkiyatı konusunda yaşanan "anlaşmazlıkların haftalardır kapalı odalarda çözülmediğini" söyledi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, Washington'da temaslarda bulunan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD ile anlaşmazlıklara dair açıklamasına tepki gösterdi.

Netanyahu, "(ABD ile) anlaşmazlıklar kapalı odalarda haftalardır çözülmediğinde, İsrail Başbakanının askerlerin ihtiyacı olanı getirmek için açıkça konuşması gerektiğini" savundu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesinin başında yaptığı açıklamalarına yer verilmişti.

Gallant'ın, "ABD halkını aileleri olarak gördükleri, anlaşmazlıklar ortaya çıkabileceğini ancak her ailede olduğu gibi bunu ev içinde tartıştıklarını" ileri sürdüğü belirtilmişti. Açıklamaya göre, Gallant ayrıca, ABD ile anlaşmazlıkları "kapalı odalarda çözdüklerini" öne sürmüştü.

Netanyahu, 18 Haziran'da ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmış, ertesi günkü hükümet toplantısında ise ABD'nin silah yardımlarında "çarpıcı bir düşüş" olduğunu savunmuştu.

Netanyahu ayrıca, ABD'li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini" iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun "ABD'nin silah yardımlarında çarpıcı bir azalma olduğu" yönündeki açıklamasını reddederek, "bunun ne anlama geldiğini anlamadıklarını" belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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