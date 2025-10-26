Haberler

Netanyahu: ABD, Gazze'deki Uluslararası Güçlerin Ülkelerini Seçmemizi Kabul Edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak uluslararası güçlerin hangi ülkelerden oluşacağına kendi karar vereceklerini ve bu durumun ABD tarafından kabul edileceğini savundu. Netanyahu, ABD'nin İsrail'i yönettiği iddialarını 'gülünç' bulduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak uluslararası güçlerin hangi ülkelerden oluşacağına kendilerinin karar vereceğini, ABD yönetiminin de bunu kabul edeceğini savundu.

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesinde, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes planı çerçevesinde Gazze Şeridi'ne uluslararası güçlerin konuşlandırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, " İsrail'in (Gazze'ye konuşlandırılacak) uluslararası güçler konusunda hangi ülkelerin bizim için kabul edilemez olduğuna karar vereceğini ve bu şekilde hareket edeceğimizi ve etmeye devam edeceğimizi açıkça belirttik." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güçler konusundaki tutumunun ABD tarafından da kabul edileceğini savunan Netanyahu, Washington yönetiminden üst düzey isimlerin Tel Aviv'e yaptığı son ziyaretlerde de bunu ifade ettiğini iddia etti.

ABD'nin Gazze'deki ateşkesi "dayattığı" haberleri ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak tasarısına doğrudan karşı çıkması üzerine Washington'un İsrail'i yönettiğine ilişkin ortaya çıkan söylemleri "gülünç" bulduğunu belirten Netanyahu, "İsrail bağımsız bir devlettir. Kendimizi kendi başımıza savunacağız ve kendi kaderimizi kendimiz belirlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

