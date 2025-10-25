Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gezisi sona ererken telefonla görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ikili arasındaki telefon görüşmesinde Rubio'nun İsrail ziyaretinin ele alındığı aktarıldı.

Netanyahu'nun Rubio ile İsrail'den ayrılmadan önce yaptığı telefon görüşmesinde, ABD Dışişleri Bakanı'na teşekkür ettiği ve tekrar ülkeyi ziyaret etmesi için davette bulunduğu kaydedildi.

İkilinin, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin teslimi, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konusunda ortak taahhütlerini vurguladıkları aktarıldı.

İsrail basını, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in ardından Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesi için bu hafta ülkeyi ziyaret eden üst düzey Amerikalı yetkililerin sonuncusu olan Rubio'nun bugün ülkeden ayrıldığını bildirdi.

ABD'li yetkililerin ziyaretlerinde, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi konularında temaslarda bulunduğu açıklanmıştı.