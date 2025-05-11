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İsrail, 1982'deki Lübnan işgalinden beri kayıp askerin ceset kalıntılarının getirildiğini duyurdu

İsrail, 1982'deki Lübnan işgalinden beri kayıp askerin ceset kalıntılarının getirildiğini duyurdu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1982'de Lübnan'da kaybolan asker Zvi Feldman'ın ceset kalıntılarının ülkeye getirildiğini açıkladı. Feldman'ın kalıntıları 43 yıl sonra, İsrail ordusu ve Mossad'ın düzenlediği özel bir operasyonla bulundu. Aileler ise bu durumu başarı olarak değerlendirmediklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1982'de Lübnan'ın güneyini işgal sırasında kaybolan asker Zvi Feldman'ın ceset kalıntılarını ülkeye getirdiklerini duyurdu.
Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusu ve dış istihbarat servisi Mossad'ın düzenlediği "özel operasyonla" Zvi Feldman'ın cesedine ait kalıntıların ülkeye getirildiğini açıkladı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Bekaa Vadisi'nde Suriye ordusu ile girdiği çatışmada ölen Zvi Feldman'ın cesedine 43 yıldır ulaşılamıyordu.
Lübnan'ın güney bölgesini 1982'de işgal eden İsrail, 2000'de Lübnan'dan çekilmişti.
Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ise Lübnan işgali sırasında ölen Zvi Feldman ceset kalıntılarının 43 yıl aradan sonra ülkeye getirilmesinin başarı olarak takdim edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Ailelerin kurduğu çatı platformdan yapılan açıklamada, "Toplum olarak, ailelerin sevdikleriyle yeniden bir araya gelmek için 40 yıldan fazla beklemek zorunda kaldığı bir durumu normalleştirmemeliyiz." ifadesine yer verildi.
İsrail'de esirlerin yakınlarının bulunduğu gruplar, Gazze'deki esirleri kaderine ettiği gerekçesiyle sık sık eleştirdikleri Başbakan Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı hükümeti aleyhine gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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