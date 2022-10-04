Neslihan Çevik: Onur Şener'in Katli, Türkiye'de Kurtlar Vadisi Setinden Çıkmış Gibi Hareket Edenlerin İktidarı Olduğunu Gösteriyor

Demokrat Parti (DP) Sözcüsü Neslihan Çevik, müzisyen Onur Şener’in çalıştığı eğlence mekanında üç kamu görevlisi tarafından öldürülmesine ilişkin, “Onur Şener’in katli münferit bir olay değil. Aksine, Türkiye’de Kurtlar Vadisi setinden çıkmış gibi hareket edenlerin iktidarı olduğunu gösteriyor. Bu Kurtlar Vadisi fantezisinden çıkmak zorundayız. Hayatlarımız film değil” dedi.

Demokrat Parti (DP) Sözcüsü Neslihan Çevik, müzisyen Onur Şener'in çalıştığı eğlence mekanında üç kamu görevlisi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Onur Şener'in katli münferit bir olay değil. Aksine, Türkiye'de Kurtlar Vadisi setinden çıkmış gibi hareket edenlerin iktidarı olduğunu gösteriyor. Bu Kurtlar Vadisi fantezisinden çıkmak zorundayız. Hayatlarımız film değil" dedi.

DP Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, bugün yaptığı açıklamada, müzisyen Onur Şener'in Ankara'da çalıştığı eğlence mekanında üç kişi tarafından öldürülmesini değerlendirdi. Çevik, sosyal medya hesabında "Onur Şener'in katli münferit bir olay değil. Aksine, Türkiye'nin Kurtlar Vadisi setinden çıkmış gibi hareket edenlerin iktidarı olduğunu gösteriyor. Bu Kurtlar Vadisi fantezisinden çıkmak zorundayız. Hayatlarımız film değil. Müzisyenimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileriz" mesajıyla yayınladığı videoda şunları söyledi:

"İMAM NEYSE CEMAAT DE ODUR"

"Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir müzisyenimiz katledildi. İktidar bu olayı münferit bir olay gibi göstermeye çalışsa da aslında bu olay, Türkiye'de kendisini Kurtlar Vadisi setinde sananların iktidarı haline geldiğini gösteriyor. İmam neyse cemaat de odur. Devlet yönetimi kendini külhanbeyi olarak görürse, had bildirir ve sürekli 'destur' çekerse kamu görevlilerinin de daha farklı davranmasını tabii ki bekleyemeyiz.

"ESKİDEN BÜROKRATLARA İTİBAR EDERDİ İNSANLARIMIZ. ŞİMDİ İSE 'BİZİ DÖVECEK Mİ, ÖLDÜRECEK Mİ' DİYE KAÇIP DURUYORLAR"

İstek şarkıyı bilmediği için öldürüleni mi ararsın, trafikte dayak yiyenleri mi ararsın, bir profesörün diğer öğretim görevlisini öldürmesini mi ararsın. Liyakatli insanları devlet kadrolarından çıkarıp çıkarıp bu tip insanlara yer açtılar. İşte bugün de bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Eskiden bürokratlara itibar ederdi insanlarımız. Şimdi ise 'bizi dövecek mi, öldürecek mi' diye kaçıp duruyorlar. Bu fanteziden artık çıkmamız lazım. Çünkü hayatlarımız film değil."

NE OLMUŞTU

Ankara'nın Ümitköy semtindeki Casetta isimli eğlence mekanında müzik yapan ve üç kişinin kendisinden istediği şarkıyı bilmediğini söyleyen Onur Şener, mekanın kapanmasının ardından dışarıda kendisini bekleyen aynı kişiler tarafından öldürülmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan beş kişiden üçü mahkeme tarafından tutuklanmış, iki kadın ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Tutuklanan İlker K., Ali G., Semih S.'nin kamu görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı. Öldürülen müzisyen Onur Şener'in cenazesi dün Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.