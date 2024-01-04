Nesli tükenmekte olan vaşak Bolu sokaklarında görüntülendi

Nesli tükenmekte olan vaşak Bolu sokaklarında böyle görüntülendi

BOLU - Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Bolu'da sokak arasında gezerken vatandaş kamerasıyla görüntülendi.

Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi. Soğuksu Sokak üzerinde dolaşan yavru vaşak, balkonda oturan vatandaş tarafından fark edildi. Sokakta dolaşan hayvanın önce kedi olduğunu düşünen vatandaş daha sonra vaşak olduğunu anladı. Balkondan dikkatlice hayvanı gözetleyen vatandaş, cep telefonu kamerasıyla yavru vaşağın sokakta gezdiği anları görüntüledi. Görüntülerde vaşağın sakince yürüdüğü görüldü.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak, özellikle çöp bidonlarının bulunduğu yerlerde yiyecek aradı.