Nesli tükenmekte olan su samurları Abant Gölü'nde görüntülendi

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan derelerde nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi. Dere kenarında yiyecek arayan su samurları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Nesli tükenmekte olan su samurları böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan derelerde nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından nesli yok olma tehdidine yakın kategorisinde değerlendirilen su samuru görüntülendi. Dere kenarında yiyecek arayan 4 su samurunu vatandaş cep telefonlarıyla görüntüledi. Nesli tükenmekte olan su samurları geçtiğimiz günlerde Gölcük'te de görüntülenmişti. Çekilen yeni görüntülerde ise su samurlarının Abant Deresinde yiyecek aradıkları anlar yer aldı.