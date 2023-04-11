Nesli tükenmekte olan 'sarı benekli semender' Siirt'te görüntülendi

Siirt'in Pervari ilçesinde yaşayan Ahmet Gülmak, evinin bulunduğu sokakta nesli tükenmekte olan 'sarı benekli semender' gördü ve cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

SİİRT'in Pervari ilçesinde, 'Türk semenderi' olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan 'sarı benekli semender' görüntülendi.

Pervari ilçesi Aydın Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Gülmak, evinin bulunduğu sokakta nesli tükenmekte olan semender gördü. Gülmak, nesli tehdit altında olan semenderi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Semender bir süre sonra gözden kayboldu. Gülmak, semenderi görünce hemen telefonuna sarıldığını ve kayıt altına aldığını söyledi.