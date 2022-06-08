Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu, Düden Çayı üzerinde görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu, Düden Çayı üzerinde görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Suat Metin - Güncel
 - Güncelleme:

Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu, Düden Çayı üzerinde görüntülendi Antalya'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Balaban Kuşu, çay içerisindeki yosunların üzerinde görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu, Düden Çayı üzerinde görüntülendi

ANTALYA - Antalya'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Balaban Kuşu, çay içerisindeki yosunların üzerinde görüntülendi.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nden geçen Düden Çayı kenarında dün sabah yürüyüş yapan bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Balaban Kuşu'nu fark etti. Vatandaş, yosunların üzerinde duran kuşu, cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre etrafına bakınan Balaban Kuşu, ardından bölgeden uzaklaştı.

İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Güncel

Antalya Balaban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title