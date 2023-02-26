Nesli Tükenmekte Olan Ak Başlı Langur Nüfusu 1.400'e Yükseldi

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki ak başlı langur ulusal doğa koruma alanına göre, nesli tükenmekte olan ak başlı langurların Çin'deki nüfusu 1.400'ü aştı.

Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki ak başlı langur ulusal doğa koruma alanına göre, nesli tükenmekte olan ak başlı langurların Çin'deki nüfusu 1.400'ü aştı.

Ak başlı langur, dünyada nesli en yüksek tehlike altında bulunan primat türlerinden biri. Ormansızlaşma, arazi ıslahı ve kaçak avlanma nedeniyle ak başlı langur nüfusu 1980'lerde yaklaşık 300'e düşmüştü.

Başlarındaki beyaz tüylerle karakterize edilen hayvanlar, Guangxi bölgesinin Chongzuo şehrinde yer alan Zuojiang ve Mingjiang nehirleri arasındaki karstik tepelerde bulunuyor.

2005 yılında bu nadir görülen primatları korumak için Chongzuo'da bölgesel düzeyde kurulan doğa koruma alanı, 2012'de ulusal bir doğa koruma alanı haline getirilmişti.

SES (Çince): NONG DENGPAN, Chongzuo'da ak başlı langurları korumak için kurulan ulusal doğa koruma alanının idari müdürü:

"Toplam 25.500 kilometrekarelik bir alana sahip olan doğa koruma alanı dört bölgeye ayrılmış durumda. Ak başlı langur nüfusu, yıllık yüzde 3-4'lük bir büyüme oranıyla yıllardır istikrarlı bir şekilde artıyor. Birden fazla neslin ortak çabaları sayesinde (bu türün) nüfusu 300'den 1.400'ün üzerine çıktı."

Langurların yararlanması için doğa koruma alanı içinde şimdiye kadar 46,67 hektarlık yaşam alanı eski haline getirildi. Doğa koruma alanı içinde ekolojik bir koridor inşa edildi, besin kaynağı sağlayan bir botanik bahçesi ve ak başlı langurların habitat parçalanması sorununun çözülmesine, bu türün yönetilmelerine ve korunmalarına destek olan uzaktan video izleme sistemi kuruldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanning'den bildiriyor. (XHTV)