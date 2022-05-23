Nesli Tükenmekte Olan Ak Başlı Langur Nüfusu 1.300'e Yükseldi - Haberler

NANNİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki ak başlı langur ulusal rezervine göre, nesli tükenmekte olan ak başlı langurun Çin'deki nüfusu yaklaşık 1.300'e yükseldi. Ak başlı langur, dünyada en yüksek tehlike altında bulunan primat türlerinden biri. Ormansızlaşma, arazi ıslahı ve kaçak avlanma nedeniyle ak başlı langurun nüfusu 1980'lerde 300'e düşmüştü. Başlarındaki beyaz tüylerle karakterize edilen hayvanlar, Guangxi bölgesinin Chongzuo şehrinde yer alan Zuojiang ve Mingjiang nehirleri arasındaki karstik tepelerde bulunuyor.

2005 yılında bu nadir görülen primatları korumak için Chongzuo'da bölgesel düzeyde kurulan doğa rezervi 2012 yılında ulusal bir rezerv haline getirildi. Rezervde şimdiye kadar, langurların yararlanması için 46,67 hektar yaşam alanı eski haline getirildi. Rezervde ekolojik bir koridor inşa edilerek, besin kaynağı sağlayan bir botanik bahçesi ve ak başlı langurların habitat parçalanması sorununun çözülmesine, yönetilmelerine ve korunmalarına destek olan bir uzaktan video izleme sistemi kuruldu.

Xinhua / Güncel