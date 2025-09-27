Nesli Tükenme Tehlikesindeki Yılan Kartalı Tedavi Sonrası Doğaya Bırakılıyor

Antalya'da yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki yılan kartalı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle yaralanan ve hasta olan vahşi hayvanlar, Doğal Yaşam Parkı'ndaki klinikte tedavi edilerek yeniden doğal yaşamına döndürülüyor.

Doğal Yaşam Parkı'na getirilen ve yaşam fonksiyonları azalmış halde bulunan yılan kartalı da klinikte tedavi altına alındı. İlk geldiğinde 2,3 kilogram olan yılan kartalı, toksikasyon şüphesi ve beslenme yetersizliği sebebiyle tedaviye alındı. Özenle bakılan yılan kartalı, kısa sürede tekrar güçlenip, avlanma ve uçma fonksiyonlarını geri kazandı.

Soyu tükenme tehlikesi altındaki yırtıcı kuş, Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı yetkilileri tarafından doğaya bırakılmak üzere Korkuteli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

538 hayvan tedavi ve bakım için doğal yaşam parkına getirildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Aygül Arsun, Korkuteli'nden gelen yılan kartalı için büyük bir özenle tedavi sürecine başladıklarını belirtti.

Kartalın kısa sürede tedaviye cevap verdiğini aktaran Arsun, "Bu süreçte yaklaşık 2 kilogram aldı. Tekrar güçlendi ve avlanma yeteneğini geri kazandı. Uçuşu da gayet iyi durumda. Son tedavilerinin yapılmasının ardından şimdi Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arsun, 2025 yılı içinde kurumda 538 hayvanın tedavi ve bakım için parka getirildiğini, 338'inin tekrar doğaya döndürüldüğünü belirterek, kalanlara ise kurum tarafından bakıldığını bildirdi.