Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Fotokapana Yakalandı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokapana, nesli tükenme tehlikesindeki vaşak yansıdı. Geceleri avlanan kedi türü vaşak, hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri duyarak, saklanabilme yeteneğiyle ormanın hayaleti unvanına sahip.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokapana, nesli tükenme tehlikesindeki vaşak yansıdı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, ?DKMP tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor. DKMP'nin sosyal medya hesabından en son paylaşılan görüntülerde, ülkede yaşayan 5 kedi türünden biri olan vaşak yer aldı. Paylaşımda, "Fotokapanlardan belgeselleri aratmayan görüntüler. Ormanların hayaleti vaşağın, renk cümbüşü içerisinde, doğanın seyrine daldığı, eşsiz güzellikteki o anlar" ifadelerine yer verildi.

Geceleri avlanan kedi türü vaşak, hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri duyarak, saklanabilme yeteneğiyle ormanın hayaleti unvanına sahip. Doğada gözlenmesi oldukça zor olan vaşak, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle besleniyor.