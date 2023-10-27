Nesli Tükenme Tehlikesindeki Vaşak Beypazarı'nda Görüntülendi

Beypazarı ilçesinde bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilen nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, nadir görülen bir canlı türüdür.

'Ormanın hayaleti' vaşak, cep telefonu kamerasında

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde nesli tükenme tehlikesindeki 'ormanın hayaleti' vaşak, bir sürücü tarafından cep telefonuyal görüntülendi.

Ankara- Nallıhan yolunda otomobille seyahat eden bir kişi, yol kenarına inen bir vaşağa rastladı. Aracını durdurup, cep telefonu kamerası ile vaşağı kaydeden kişi, 'Şunun güzelliğine bak' diyerek beğenisini aktardı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yerleştirilen fotokapanlarda dahi nadiren görüntülenebiliyor. Geceleri avlanan kedi türü vaşak, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle besleniyor. Hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri duyarak, saklanabilme yeteneğiyle de 'ormanın hayaleti' unvanıyla anılıyor.