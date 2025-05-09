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Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Su Samuru Yengeç Avlarken Görüntülendi

Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Su Samuru Yengeç Avlarken Görüntülendi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunun yengeç avlama anları bir doğaseverin kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Su samuru avladığı yengeci yerken görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, kanyonda yengeç avlarken doğaseverin kamerasına yansıdı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen su samuru, Konarı Kanyonunda suya dalarak yengeç avladı. Avladığı yengeci kayanın üzerinde yemeye başlayan su samuru, kendisini görüntüleyen kişiye aldırış etmeden yemeğini tamamladı. Ardından yeniden suya dalan hayvan gözden kayboldu. O anlara ait belgesel tadındaki görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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