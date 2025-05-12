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Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Nil Kaplumbağası Kurtarıldı

Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Nil Kaplumbağası Kurtarıldı
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Antalya'da ağzına misina dolanan nesli tükenme tehlikesi altındaki Nil Kaplumbağası, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) görevlileri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Antalya'da ağzına misina dolanan nesli tükenme tehlikesi altındaki Nil Kaplumbağası, Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) görevlilerince kurtarıldı.

Manavgat ilçesindeki bir otelin güvenlik görevlileri, Evrenseki Deresi'nde ağzına misina dolanmış şekilde bir Nil Kaplumbağası bulunduğunu EKAD ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından dereden çıkartılan Nil Kaplumbağası, ağzına dolanan misinadan kurtarıldı.

Nil Kaplumbağası, doğal yaşam alanı olan dereye yeniden bırakıldı.

Hayvanın popülasyonunun araştırılması ve korunmasına yönelik proje yürüten EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, Nil Nehri'nden Akdeniz'e yayılan türün neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Polat, kaplumbağaların korunmasına yönelik bölgeye bilgilendirici tabelalar astıklarını, bilinçsiz balıkçılık faaliyetlerinin neslin türünü tehlikeye soktuğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
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