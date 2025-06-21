Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Geyik Böceği Diyarbakır'da Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Geyik Böceği Diyarbakır'da Görüntülendi
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaş, Ağaçsever köyünde rastladığı böceği cep telefonuyla kaydetti.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan böcek türü geyik böceği böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği görüldü.

Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde bir vatandaş, bölgede daha önce rastlamadığı türde bir böcek gördü. Hayvanı cep telefonu ile çeken vatandaş, yaptığı incelemede böceğin, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan geyik böceği olduğunu öğrendi. Vatandaş, bir süre böceği görüntüledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP ERMİŞ - Güncel
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi! İnceleme başlatıldı

ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi! Harekete geçildi
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.