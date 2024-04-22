Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Anadolu Vaşağı Antalya'da Görüntülendi

Türkiye'nin güneyindeki ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan "Anadolu vaşağı" görüntülendi.

Antalya'da ormanlık alanda bulunan bir vaşak, fotoğraf sanatçısı Hamit Yalçın tarafından kaydedildi.

Görüntüde vaşağın ormanlık alanda gezdiği ve ağaç altında dinlendiği yer alıyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve "Anadolu Vaşağı" olarak bilinen vahşi kedi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunuyor.