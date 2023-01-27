Nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku Adana'da görüldü Güncel Haberler Nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku Adana'da görüldü Adana'nın Karataş ilçesi kıyılarında nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan 'Akdeniz foku' geldi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku Adana'da görüldü ADANA - Adana'nın Karataş ilçesi kıyılarında nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan 'Akdeniz foku' geldi. Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yayımlanan 'Kırmızı listede' nesli kritik derecede tükenme tehlikesi altına olduğu için koruma altına olan 'Akdeniz Foku' bu kez Karataş ilçesi kıyısına çıktı. Akdeniz fokunu, sahilde gezen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yaklaşık 10 dakika kıyıda dinlenen fok, bir süre sonra suya girerek gözden kayboldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Akdeniz Karataş Adana Güncel Haberler

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