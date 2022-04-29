Nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşu Ağrı'da görüntülendi - Haberler

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Nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşu Ağrı'da görüntülendi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşu Ağrı'da görüntülendi

Ağrı'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşu grup halinde görüntülendi.

AĞRI (AA) - Ağrı'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşu grup halinde görüntülendi.

Ağrı Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları envanter çalışmalarında 7 toy kuşunun beslendiğini fark etti.

Ekipler, ülkenin en büyük kanatlı türü ve aynı zamanda dünyanın da en büyük uçabilen kuşlarından olan toy kuşunu görüntüledi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Milli Parklar, Ağrı, Güncel, Haberler

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