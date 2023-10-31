Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Kızıl Şahin Tedavi Edilmek Üzere Yetkililere Teslim Edildi

ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu, nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl şahin tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Suruç'un Kesmecik Mahallesi'nde av koruma faaliyetinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, tarlada yaralı halde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kızıl şahin buldu. İlk müdahalesi jandarma ekiplerince yapılan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. (DHA)