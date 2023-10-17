Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde değerlendirilen su samuru görüntülendi.

Nesli tükenme tehdidine yakın olan su samuru Gölcük'te görüntülendi

BOLU - Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" kategorisinde değerlendirilen su samuru görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak sınıflandırılan su samuru Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda görüldü. Gölcük'te yürüyüş yapan bir vatandaş su samurunun göl üzerinde yüzdüğünü fark etti. Cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaş, sık sık Gölcük'e geldiğini ancak ilk defa su samurunu gördüğünü belirtti.

Daha öncelerde Abant'ta görülen ve diğer adıyla "lutra" olarak ifade edilen canlının nereden geldiği bilinmiyor.