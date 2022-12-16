Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Moğol Saiga Antiloplarının Nüfusu Yaklaşık 14.000'e Çıktı

ULAN BATOR, 16 Aralık (Xinhua) -- Moğolistan medyasında Cuma günü çıkan haberlere göre, nesli kritik derecede tehlike altındaki bir tür olan Moğol Saiga antiloplarının sayısı yaklaşık 14.000'e yükseldi.

ULAN BATOR, 16 Aralık (Xinhua) -- Moğolistan medyasında Cuma günü çıkan haberlere göre, nesli kritik derecede tehlike altındaki bir tür olan Moğol Saiga antiloplarının sayısı yaklaşık 14.000'e yükseldi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı-Moğolistan'ın bir raporuna atıfta bulunan Moğol medyası, Kasım ayında yapılan yıllık bir nüfus sayımında Moğol Saiga antiloplarının nüfusunun en az 13 bin 925'e yükseldiğini gösterdiğini aktardı.

Medya, Moğol Saiga nüfusunun önemli ölçüde artmasına rağmen, bunun bir rahatlama kaynağı olmadığını belirterek, kuraklık, aşırı otlatma ve savunmasız Moğol Saiga popülasyonu üzerinde yıkıcı etkileri olabilecek bulaşıcı hastalıklar gibi birçok ciddi tehdidin de olduğunu kaydetti.