Nesli Tükenme Noktasına Gelen Sibirya Kaplanlarının Sayısı Çin'de 1000'e Yaklaştı

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang'da yer alan Çin Hengdaohezi Kedigiller Yetiştirme Merkezi'ndeki Sibirya kaplanlarının ya da diğer bir ismiyle Amur kaplanlarının sayısı 1986'da sadece sekiz iken, şimdilerde yaklaşık 1.000'e yükseldi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang'da yer alan Çin Hengdaohezi Kedigiller Yetiştirme Merkezi'ndeki Sibirya kaplanlarının ya da diğer bir ismiyle Amur kaplanlarının sayısı 1986'da sadece sekiz iken, şimdilerde yaklaşık 1.000'e yükseldi.

Kaplanların sayısındaki bu artış, Çin'in son yıllarda kaplanları koruma çabalarını yoğunlaştırması sayesinde gerçekleşti.

SES (Çince): LİU DAN, Sibirya Kaplan Parkı'nın baş mühendisi:

"Saha kurtarma ekipmanlarımızı zenginleştirerek kurtarma kabiliyetlerimizi ve işlevlerimizi geliştirdik. Örneğin insansız hava araçları vahşi doğada yaygın olarak kullanılabiliyor. Termal görüntüleme ve termal algılama gibi faaliyetler için kullanılabiliyor ve günün 24 saati hayvanları takip edilebiliyor. Sibirya kaplanları vahşi doğada tehditlerle veya zorlu koşullarla karşı karşıya kalabilir. Nasıl yaşadıkları bize yerel ekosistem ve ekosistemi nasıl koruyabileceğimiz hakkında bazı ipuçları verebilir."

Çin Hengdaohezi Kedigiller Yetiştirme Merkezi, Sibirya kaplanları için dünyanın en büyük üreme merkezi konumunda bulunuyor.

Dünyada nesli en çok tükenmekte olan hayvanlar arasında olan Sibirya kaplanları çoğunlukla Rusya'nın doğusunda, Çin'in kuzeydoğusunda ve Kore Yarımadası'nın kuzey kesimlerinde yaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)