Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Devegeçidi Barajı'nda, nesli yok olma tehdidi altında olan 3 su samuru görüldü. Su samurları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da nesli tehlikedeki 3 su samuru, Devegeçidi Barajı'nda görüntülendi.

Kayapınar ilçesindeki Devegeçidi Barajı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samuru görüldü. Çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedilen su samurları, suda bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. (DHA)