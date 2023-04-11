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Nesli Tehlikedeki 3 Su Samuru Devegeçidi Barajı'nda Görüntülendi

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Devegeçidi Barajı'nda, nesli yok olma tehdidi altında olan 3 su samuru görüldü. Su samurları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'da nesli tehlikedeki 3 su samuru, Devegeçidi Barajı'nda görüntülendi.

Kayapınar ilçesindeki Devegeçidi Barajı'nda, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samuru görüldü. Çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedilen su samurları, suda bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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