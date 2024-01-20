Nesli tehlike altındaydı: Bursa'da gölette bulundu

Bursa'da nesli tehlike altında olan Anadolu şeritli semenderi, sulama göletinde şans eseri bulundu

BURSA - Bursa'da bir vatandaşın dikkati sonucu sulama göletinde nesli tükenmekte olan Anadolu şeritli semenderi ulundu. Semender su içi bitkilerince zengin farklı bir alana taşındı.

Osmangazi ilçesi Dürdane Mahallesi'nde bir vatandaşın ihbarı sonucu tarımsal ilaçlama amacıyla su çekimi yapılan gölette Anadolu şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) bulunduğu bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli ve Herpetolog Dr. Talip Akkaya tarafından yapılan incelemede türün, önceden Doğulu Kuzey Şeritli Semenderi (Kafkas şeritli semenderi) ile birlikte aynı tür altında kabul edilen ancak genetik çalışmalar ile alt tür düzeyinden tür düzeyine çıkarılmış olan Anadolu şeritli semenderi (Ommatotriton nesterovi) olduğu tespit edildi.

Tarımsal ilaçlama tankerleriyle su alınması sırasında bulunan üç semender yine aynı bölgede yer alan ve içerisinde türe ait bireylerin bulunduğu su içi bitkilerince zengin farklı bir alana taşındı. Anadolu şeritli semenderinin, Samsun'dan (Kızılırmak Deltası dahil) batıya doğru tüm Kuzey Anadolu'da yayılış gösteren bir tür olduğu öğrenildi.