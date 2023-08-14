Nesli Tehlike Altındaki Porsuk Kavaklıdere'de Görüntülendi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir tür olan porsuk, ormanlık alanda yürürken görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Genel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen porsuk, bir süre sonra gözden kayboldu.

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir tür olan porsuk, ormanlık alanda yürürken görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan soyu tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan bir porsuk, Kavaklıdere'nin Çayboyu Mahallesindeki ormanlık alanda görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Genel tarafından cep telefonu kamerasıyla, bu sabah görüntülenen porsuk, bir süre sonra gözden kayboldu.