Nesli tehlike altındaki küçük akbaba Eskişehir'de uydu vericisiyle izleniyor

ESKİŞEHİR (AA) - Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir küçük akbaba, Eskişehir'de yürütülen Türleri Yerinde Koruma Projesi kapsamında üzerine takılan uydu vericisiyle izlenmeye başlandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, KuzeyDoğa Derneği, Koç Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve ABD'den Utah Üniversitesinin iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, 9 günlük çalışma sonunda yakalanan küçük akbabaya uydu takip cihazı takıldı. Uzmanlarca yeniden doğaya bırakılan kuş, Türkiye'deki üreme alanlarından Eskişehir'de takip edilecek.

Derneğin Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, nesli tehlike altına olan küçük akbabaların izleme altında olduğunu belirterek, çalışmanın ilk ayağını Iğdır'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eskişehir'de ilk kez küçük akbaba yakaladıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Uydu vericisi taktık. Yeniden doğaya bıraktık. Küçük akbabalar nesli tehlike altından olduğundan araştırılması ve izlenmesi gerekiyor. Küçük akbabalar için ne kadar fazla bilgi sahibi olursak onları korumak için daha fazla çalışabiliriz. Bundan sonra küçük akbabayı, gelecek koordinatlarla takip edeceğiz. Verici her dakikada aldığı koordinatları kısa mesaj yoluyla 24 saatte bir bize gönderecek."

"Yaz sonunda göçünü izleyeceğiz"

Eskişehir Hayvanat Bahçesi Müdürü Nurben Koptekin de bölge insanının kentteki akbaba türlerinden habersiz olduğunu dile getirdi.

Bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerine değinen Koptekin, "Akbabalar hem nesli tehdit altında hem de doğa için önemli türler. Verici taktığımız küçük akbabanın hem hareketlerini göreceğiz hem de yuva alanlarını göreceğiz. Daha sonra da yaz sonunda göçünü izleyeceğiz." dedi.

Akbabaların yoğunlukla görüldüğü bölgede küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Süleyman Savran ise sürüsünü koruyan köpekleri beslerken bölgedeki akbabaların da aynı yiyeceklerden faydalanmak için sürekli yanlarına geldiğini anlattı.

Bunun üzerine akbabaları beslemek için bölgeye daha fazla et bıraktığını aktaran Savran, "Akbabalar bana alıştı. Onlara temiz su ve güvenilir gıda sağlıyorum. Tamamen doğanın dengesini sağlıyorlar." diye konuştu.