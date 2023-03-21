Nesli Tehlike Altındaki Cava Langur Maymunları Endonezya'da Vahşi Doğaya Bırakıldı

MALANG, 21 Mart (Xinhua) -- Hayvan koruma kuruluşu Endonezya Aspinall Vakfı'nın gönüllülerinden oluşan bir ekip yakın zamanda beş Cava langur maymununu vahşi doğaya saldı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentinde bir orman koruma alanında vahşi doğaya bırakıldıktan sonra ağaçta oturan bir Cava langur maymunu, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)

MALANG, 21 Mart (Xinhua) -- Hayvan koruma kuruluşu Endonezya Aspinall Vakfı'nın gönüllülerinden oluşan bir ekip yakın zamanda beş Cava langur maymununu vahşi doğaya saldı. Bir erkek ve dört dişiden oluşan maymunlar, popülasyonlarını artırmak amacıyla Malang Selatan Orman Koruma Bölgesi'nde yabana bırakıldı.

Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından savunmasız nesli tükenme tehlikesi altındaki tür olarak listelenen Cava langur maymunu (Trachypithecus auratus), Endonezya'ya özgü bir primat türü. Avlanma, hayvan ticareti ve yaşam alanlarının yok edilmesi yüzünden bu maymunların sayısı yıllar içinde iyice azaldı.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentinde bir orman koruma alanında vahşi doğaya bırakılmadan önce kafesteki bir Cava langur maymunu görülüyor, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentinde bir orman koruma alanında vahşi doğaya bırakılmadan önce Cava langur maymunlarının kafeslerini taşıyan gönüllüler, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentinde bir orman koruma alanında vahşi doğaya bırakılmadan önce Cava langur maymunlarının kafeslerini taşıyan gönüllüler, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinin Malang kentinde bir orman koruma alanında bir Cava langur maymununu vahşi doğaya bırakmak için kafesi açan gönüllüler, 20 Mart 2023. (Fotoğraf: Aditya Hendra/Xinhua)