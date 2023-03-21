Nesli Tehlike Altındaki Cava Langur Maymunları Endonezya'da Vahşi Doğaya Bırakıldı
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MALANG, 21 Mart (Xinhua) -- Hayvan koruma kuruluşu Endonezya Aspinall Vakfı'nın gönüllülerinden oluşan bir ekip yakın zamanda beş Cava langur maymununu vahşi doğaya saldı.
MALANG, 21 Mart (Xinhua) -- Hayvan koruma kuruluşu Endonezya Aspinall Vakfı'nın gönüllülerinden oluşan bir ekip yakın zamanda beş Cava langur maymununu vahşi doğaya saldı. Bir erkek ve dört dişiden oluşan maymunlar, popülasyonlarını artırmak amacıyla Malang Selatan Orman Koruma Bölgesi'nde yabana bırakıldı.
Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından savunmasız nesli tükenme tehlikesi altındaki tür olarak listelenen Cava langur maymunu (Trachypithecus auratus), Endonezya'ya özgü bir primat türü. Avlanma, hayvan ticareti ve yaşam alanlarının yok edilmesi yüzünden bu maymunların sayısı yıllar içinde iyice azaldı.