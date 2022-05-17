Nesli tehlike altındaki 'Anadolu vaşağı' görüntülendi - Haberler

AMASYA (İHA) - Nesli tehlike altındaki 'Anadolu vaşağı' görüntülendi

AMASYA Türkiye'de nesli tehlike altında olup 'ormanın hayaleti' diye adlandırılan Anadolu vaşağı, ormanlık alanda görüntülendi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, görülmesi ve yakalanması en zor hayvanlardan birisi olan 'Anadolu vaşağı'nın görüntülerini 'Anadolu vaşağı Çorum ormanlarında avlanıyor' başlığıyla sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda, "Ormanlarımız tüm canlı yaşamı için hayati önem taşıyor, yaban hayatına ev sahipliği yapıyor" şeklinde mesajlar da aktarıldı.