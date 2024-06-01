Nesli Tehlike Altındaki Ak Kuyruklu Kartal Tedavi Edildi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde martta doğada bitkin bulunan nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal, tedavisinin ardından tekrar gökyüzüne kanat çırptı.

Nallıhan'da martta yaralı ak kuyruklu kartal bulan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kanat ve boyun bölgesinde ciddi yaraları bulunan kartalı, tedavi için Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi.

Uzun süre aç kalması nedeniyle bitkin olan kartal, yaralarının iyileştirilmesi için tedaviye alındı. Yaklaşık 2 ay yoğun tedavi gören kartal, sağlığına kavuştu. Son muayenesi yapılan kartalın, doğaya salınması için hazırlıklar tamamlandı.

Kafese yerleştirilen kartal, DKMP Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, AÜ Veteriner Fakültesinden akademisyen ve gönüllü öğrencilerle, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'ndaki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.

Burada doğaya salınan kartal, gökyüzüne tekrar kanat çırptı. Kartalın havalanmasıyla büyük heyecan yaşayan ekipler ve sahadaki vatandaşlar, kuşu görüntülemeye çalıştı.

AÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ak kuyruklu kartalın yanı sıra 5 kulaklı orman baykuşu, 1 alaca baykuş ve 3 kerkenezi doğaya saldıklarını söyledi.

Şenel, tedavisi tamamlanan nesli tehlike altındaki kara akbabanın da uçuşa hazır olup olmadığını uygun bir alanda kontrol ettiklerini anlatarak, "Kara akbabanın bir süre daha Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin kontrolü altında tutulup, uçuşa hazır hale geldikten sonra salımının yapılmasının uygun olacağına karar verdik." dedi.

"Çok büyük başarıyla yükseldiğini gördük"

Martta çok bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartalın tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındığını belirten Şenel, şunları kaydetti:

"Ak kuyruklu kartal bize geldiğinde açıkçası çok umudumuz yoktu. Yaban hayvanlarındaki yaklaşımımız, sağ kalım becerileri gerçekten çok yüksek oluyor, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün de katkılarıyla elimizden gelen bütün desteği ve tedavi süreçlerini yürütüyoruz, sonrasında da mutlu sonu hep birlikte izlemek için hazırlanıyoruz. Ak kuyruklu kartalımız çok güçlü bir hayvandı. Gerçekten ağır bir tedavi sürecini çok büyük başarıyla atlattı. Bugün çok büyük başarıyla yükseldiğini gördük. Bu da bu süreçte bizim mutluluğumuz oluyor.

Burada gönüllü üniversite öğrencileri, lisans ve lisans üstü öğrenciler de vardı. Bu süreçleri onların katkısı olmadan yürütmemiz mümkün değil. Yılın 365 günü bu hayvanların bütün bakım, besleme, tedavi süreçlerinde elimiz, ayağımız onlar oluyor. Tabii bu hayvanların tüm süreçlerinde yer aldıkları için de onların doğaya bu kadar başarılı şekilde dönüşlerini görmeleri çok büyük mutluluk kaynağı oluyor."