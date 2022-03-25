Nesiller, sokak oyunlarında buluştu

Gaziemir Belediyesi, genç kuşaklar ile yaş almış büyükler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını çocukların öğrenmesi için Seydiköy Geleneksel Sokak Oyunları etkinliği düzenledi. 18 – 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, 10 yaşındaki çocuklar ile yetişkinler bir araya geldi. Teknolojinin gelişmesiyle sanal oyunlara, betonlaşmanın artmasıyla oyun alanları yok edildiği için evlere hapsolan çocuklar, kendilerinden önceki nesillerin sokaklarda oynadığı oyunları, büyüklerden dinleyerek bilgi aldı. Oyunların nasıl oynandığını öğrenen çocuklar, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve yetişkinlerle birlikte Seydiköy'ün seksek çizgi, boli boli el topu, ayak topu, bilye, istop, yakan top, tombiliş, beştaş, şibidik-kostik-salatalık, çeç ve ip atlama oyunlarını oynadılar. Kendi çocukluklarını süsleyen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunları çocuklara öğreten büyükler, çocuklarla mutlu saatler geçirmenin keyfini sürdü. Açık havada oynayan çocuklar, sokak oyunlarının tadına vardı, sokaktaki özgürlüğün keyfini çıkardı.

Kültürümüzü geleceğe taşıyoruz

Çocuklarla birlikte sokak oyunlarını oynayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Teknolojik gelişmeler çocuklarımızı sanal bir oyun alanının içine hapsetti. Bunun yanında pandemi ile birlikte sokak kültürünün de giderek azaldığını görüyoruz. Birlikteliği, iş birliğini, dayanışmayı ve üretmeyi barındıran oyunlarımız, kitaplarda birer anı olmaya doğru evriliyor.Oysaki isimleri her ne olursa olsun oyunlarımızın yaşaması çocuklarımızın sanaldan çok sokakta oynaması en büyük dileğimiz ve istediğimiz. Bunun için Yaşlılara Saygı Haftası'nda Seydiköy'ün hafızası konumundaki değerli büyüklerimizden geçmişin bu keyifli sokak oyunlarını çocuklarımıza anlatmalarını rica ettik. Seydiköy zamanındaki çocukluğu düşünmenizi isterim. Köy ortasında bez top ile oynadığınız oyunları. Boli boli, tombiliş, çeç gibi oyunlar domino, elim sende gibi yeni isimler ile ortaya çıkmış durumda. Eğer bu oyunları çocuklarımıza, torunlarımıza anlatmaz isek oyun kültürümüz yok olacak. Etkinliğimize katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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