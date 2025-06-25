Nesiller Buluşuyor Projesi ile Sevgi Köprüsü Kuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Nesiller Buluşuyor, Torunum Olur Musun" projesiyle devlet korumasındaki çocuklar ile huzurevi sakinleri arasında sevgi köprüsü kuruluyor.

Yaklaşık 2 yıl önce başlatılan projenin uygulandığı illerden Yalova'da da devlet korumasındaki çocuklar sık sık ildeki huzurevlerinde kalan büyükleriyle bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katılıyor.

Doğayla iç içe olan Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sakinlerle bocce oynayıp, atölyelerde el sanatları çalışmaları yapan çocuklar, büyüklerinin tecrübelerinden faydalanıyor.

Ayrıca huzurevindeki büyüklerini evlerinde de ağırlayarak vakit geçiren çocuklar, bunun dışında piknik, yemek organizasyonları, konser gibi etkinliklere de katılarak nine dede torun ilişkilerini kuruyor.

"Hepimizin temeldeki ihtiyacı ilgi ve sevgi"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl önce Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla başladıkları projeden çok güzel sonuçlar aldıklarını söyledi.

Projenin temel amacının devlet himayesinde olan 0-18 yaş arasındaki çocuklarla huzurevinde kalan büyükleri bir araya getirmek olduğunu anlatan Laçin, şöyle konuştu:

"Kıymetli büyüklerimiz bazen çocuklarımızın evlerine misafir oluyor, onlarla zaman geçiriyor, masallar okuyor, iftar açıyor, piknikler gerçekleştiriyorlar. Aynı şekilde çocuklarımız da onlara ziyaretler gerçekleştiriyor ve orada da çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Buradaki temel amaç hem aile birlikteliğini hem de Türkiye'nin en büyük ailesi olan aile bakanlığının himayesinde olan insanları bir araya getirmek. Çünkü hepimizin temeldeki ihtiyacı ilgi ve sevgi. Bizim bu projedeki temel amaç da ilgi ve sevgi eksikliğini huzurevlerimizde kalan büyüklerimiz ve çocuk evlerinde kalan çocuklarımızı bir araya getirmek."

Laçin, hem çocuklardan hem de büyüklerden güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek, özellikle geçen Kurban Bayramı'nda olduğu gibi önemli günlerde de birbirilerini unutmadıklarına dikkati çekti.

Bu projeyi yıllar boyu devam ettireceklerini vurgulayan Laçin, "Belki bu nesiller büyüyecek, yaşlılar bu çocuklarımızın nikahlarına gidecekler. O çocuklarımız da yaşlılarımızın torun sevgisini, çocuk sevgisini bir şekilde kapatmış olacak. Hayattaki en önemli şeylerden birisi tecrübe. Bizim çocuk evlerinde, çocuk sitelerinde kalan çocuklarımızın ihtiyacı olan şey bir tecrübe kaynağından bilgi edinmek. Çocuklar onlara sorular soruyor. Çocukların hayatlarında güzel değişimleri biz görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Laçin, özellikle meslek erbabı huzurevi sakinlerinin verdikleri tavsiyelerle çocuklara rol model olduğunu belirterek, "Bu tecrübe kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Dolayısıyla Nesiller Buluşuyor, Torunum Olur Musun projesi bizim için çok kıymetli bir proje." dedi.

"Mükemmel yetiştirilmiş harika çocuklar"

Eşiyle huzurevinde kalan Ersel Aysu, çocukların proje kapsamında kendilerini ziyaret etmelerinden çok mutlu olduklarını da söyledi.

Kendilerinin de çocukların evlerine gittiğini belirten Aysu, "Çok tatlılar ve onların özgüveni karşısında çok duygulandım. Bakanlık çok farklı bir çalışma yapmış. Özenle ve ısrarlı bir şekilde daha iyi olması için çalışılıyor. Bunlar mutlu ediyor insanı." diye konuştu.

Çocukları evinde ağırlamanın kendisini çok mutlu ettiğine vurgu yapan Azize Aysu da "Eski müdürümüz bizi çocukların kaldığı bir eve götürdü. Orada çok mutlu olduk, onları çok sevdik. Mükemmel yetiştirilmiş harika çocuklar." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden Necla Göktunalı da çocukların evlerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini, birlikte eğlenceli güzel etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Huzurevi ziyaretlerinde torunlarına bocce öğreten ve onlarla eğlenceli vakit geçiren Hüseyin Koçak da "Onları görünce torunlarımı hatırlıyorum zaten. Bu torunlarıma da geldiklerinde bocceyi gösteriyorum. Onlar da buraya bayılıyor ve çok hevesliler. 'Dede bocce oynamayacak mıyız' diye soruyor. Gelince yakama asılıyorlar. Ben de getirip burada onlara gösteriyorum. Son derece mutluyum bundan." diye konuştu.