Neşet Korkmaz CISM Açık Kick Boks Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Antalyaspor Kulübü'nden kick boksçu Neşet Korkmaz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Açık Kick Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda üçüncü olarak bronz madalya elde etti.
Antalyaspor Kulübünden kick boksçu Neşet Korkmaz, Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Açık Kick Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda üçüncü oldu.
Antalya'da düzenlenen organizasyonda, Antalyaspor Kulübünden sporcular da mücadele etti. Sporculardan Neşet Korkmaz, low kick branşında 57 kiloda bronz madalya kazandı.