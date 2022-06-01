Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Film için hiçbirimizin rızası yok - Haberler

KIRŞEHİR'de, ünlü halk ozanı merhum Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, ağabeyinin hayatının film olarak çekilmesine tepki gösterdi. Ertuğrul, "Biz ablamla hastaneye gittiğimizde ağabeyim bize 'Bacım benim filmim için sizin başınızı çok ağrıtırlar, sakın bunlara müsaade etmeyin' dedi. O öyle dedikten sonra biz nasıl müsaade edelim. Film için hiçbirimizin rızası yok" dedi.

'Bozkırın Tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın hayatının beyazperdeye aktarılacağının duyurulmasının ardından Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, duruma tepki göstererek açıklamalarda bulundu. Çekilecek olan filme karşı olduklarını söyleyen Ertuğrul, "Ağabeyimden ne duyduysam onu konuşacağım. Ağabeyimin filmini çevirmek istediler, ağabeyim istemedi. Kendisi 'Gerek yok, bütün her şeyimi İç Anadolu'ya, Türkiye'ye anlattım' dedi. 'Benim filmime gerek yok' dedi ve istemedi ama Erol denilen bir insan ağabeyimin evine girip çıkan bir insandı. 'Seninle beraber kitabını yazalım' dedi. Ağabeyimde 'zaten benim de merakım vardı, son sözlerimi kitabıma yazdım' dedi. Birileri film yapılmasını istiyor fakat ağabeyim bunu zamanında kabul etmedi. Ağabeyimin kabul etmediği şeyi biz de kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Kendisi 'Son sözlerimi kitabıma yazıyorum' diyerek kitap yazmaya başladı. Fakat 15 senedir bir kitap çıkmaz mı? Bu arkadaş kitabımı çıkartmadı. Benim hastalığım kanser. Kitabı çıkartmak için benim ölümümü bekliyor' dedi. Bu kişi ağabeyim hastaneye yatmadan 5 gün önce noteri alıp ağabeyimin evine gidiyor. Ağabeyim de 'kitap için imza veriyorum' diyor. Fakat ağabeyimin kitap için verdiği imzayı filme çeviriyorlar ve 'film için imza aldık' diyorlar. Ağabeyim filme müsaade etmedi. Biz ablamla hastaneye gittiğimizde ağabeyim bize 'Bacım benim filmim için sizin başınızı çok ağrıtırlar, sakın bunlara müsaade etmeyin' dedi. O öyle dedikten sonra biz nasıl müsaade edelim. Film için hiçbirimizin rızası yok."