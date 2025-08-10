Neşet Ertaş Festivali, Deprem Nedeniyle İptal Edildi

KIRŞEHİR'de devam eden Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali'nin kapanış gününde devam edene açık hava konserleri, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yarıda kesildi.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen festivalin son gününde, sahneye önce Yunus Deveci, ardından Harun Çulha ve Tahir Uçar çıktı. Program devam ederken Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği haberi alındı. Deprem bilgisinin ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in talimatıyla festivalin kalan konserleri iptal edildi.

'CAN KAYBI OLMAMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Vali Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yıkılan bina bilgisi aldıklarını belirterek, "Can kaybı olmamasını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruzö dedi. Festivalin iptali nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu ile şarkıcı Yavuz Bingöl sahne alamadı.

HABER - KAMERA: Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR,