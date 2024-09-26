Üye Girişi
Haberler

Neşet Ertaş, Berlin'de Vefatının Yıl Dönümünde Anıldı

Neşet Ertaş, Berlin'de Vefatının Yıl Dönümünde Anıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Neşet Ertaş, vefatının yıl dönümünde Berlin'de düzenlenen anma etkinliğiyle anıldı. Etkinlikte Ertaş'ın eserleri seslendirilirken, hayatını anlatan bir belgesel de gösterildi.

Türk halk müziğinin mihenk taşlarından "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş vefatının yıl dönümünde Berlin'de anıldı.

Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince düzenlenen anma etkinliğinde, sanatçının 10 eseri seslendirildi. Etkinlikte ayrıca Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan kısa bir belgesel gösterildi.

Yunus Emre Enstitüsü Almanya Koordinatörü Samet Kapısız, yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle anarak, "Türkçemizde 'ismiyle müsemma' diye bir tabirimiz vardır. İsmi verilmiş, ismiyle bir, ismine eş manasında. Merhum Neşet Ertaş'ımız neşe, dert ve aşkı kendi hayatında yoğurmuş, tabiri caizse ismiyle müsemma bir kıymetlimizdir." dedi.

Ertaş'ın gönlüyle sözüne, sesiyle sazına ve sanatına ruh verdiğini dile getiren Kapısız, "Ertaş sadece hayatında değil, bugün ve yarın da kalplerde yerini hep koruyacak bir şahsiyet olarak mirasımızın önemli değerleri arasındadır." diye konuştu.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da Neşet Ertaş deyince herkesin aklında çok değerli anılar canlandığını söyledi. Şanlı, Neşet Ertaş'ın herkesin, Anadolu insanının gönül tellerine dokunan çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Şanlı ayrıca Ertaş'ın, "Sakın ol ha insanoğlu, incitme canı, incitme. Her can bir kalp Hakk'a bağlı. İncitme canı, incitme." dizelerini davetlilere okudu.

Neşet Ertaş, Berlin'de kaldığı 1980'li yıllarda Türkischer Basaar'da (Türk Çarşısı) "Saz Haus" (Sazevi) adında bir müzik mağazası işletmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Kültür Sanat Neşet Ertaş Etkinlik Belgesel Güncel berlin Kültür Tören Sanat Müzik Yaşam

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Keçiören, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada 26 Eylül Perşembe? Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı? MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler! MasterChef pollo alla diavola tarifi! En güzel pollo alla diavola tarifi! Pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola için gerekli malzemeler Osimhen neden maske takıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });