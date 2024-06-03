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Neşe Sever İlkokulu Öğrencileri 'Küçük Kalemler Büyük Hayaller 2' Kitabını Kaleme Aldı

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Neşe Sever İlkokulu öğrencileri, okuma-yazma konusunda akranlarına örnek olma hedefiyle 'Küçük Kalemler Büyük Hayaller 2' kitabını kaleme aldı. Kitap, minik yazarların anılarını ve hayallerini, hikayeler ve öyküler aracılığıyla okurun beğenisine sunuyor.

Neşe Sever İlkokulu öğrencileri, okuma-yazma konusunda akranlarına örnek olma hedefiyle "Küçük Kalemler Büyük Hayaller 2" kitabını kaleme aldı.

Beylikdüzü'nde eğitim veren okuldan yapılan açıklamaya göre, 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı kitap, minik yazarların anılarını ve hayallerini, hikayeler ve öyküler aracılığıyla okurun beğenisine sunuyor.

Kitap, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Geleceğin Yazarları" projesinde de yer almaya layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Geleceğin Yazarları" projesinin, ilkokul çağındaki çocuklar için büyük bir motivasyon kaynağı olacağını ifade ederek, "Yazdıkları eserlerle kendilerini keşfeden çocuklarımız, geleceğin yazarları olma yolculuklarına ilk adımlarını çok erken yaşta atmış olmanın farkındalığını yaşayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kitabı ailesinin desteğiyle hayata geçiren 10 yaşındaki sınıf başkanı Adil Enes Terzi ise geçen yıl sınıf başkanı seçildiğinde hikaye kitabı çıkaracağına dair söz vermiş ve "Küçük Kalemler Büyük Hayaller" eserini, sınıf arkadaşlarının kaleme aldığı hikayelerle hayata geçirmişti.

İkinci kitabı çıkarmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Terzi, "Atatürk, ülkenin geleceğini biz çocuklara emanet etti. Bizler bu emanete daha çok okuyarak, yazarak, bilimle ulaşabiliriz. Bu yüzden bu projeyi geliştirdim ve hayata geçirdim." sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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