Son dakika haberleri! Nero köpeğin sahibi iftira davasında hakim karşısına çıktı

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Deniz Özula ve şikayetçi Alp Erkin avukatlarıyla katıldı. Duruşmada, diğer sanık Zafer Önal'ın ise hayatını kaybettiği kaydedildi. Sanık Deniz Özula savunmasında, şikayetçi Alp Erkin'in Yeniköy Mahallesi'nden komşusu olduğunu belirtti. Erkin hakkında iki şikayeti olduğunu belirten Özula, "Köpeğim Nero'yu, arkadaşıma emanet bırakmıştım. Evime Alp Erkin ve Sadiye Erkin ve ismini bilmediğim şoförleri girerek zorla köpeğimi öldürmüşler. Olayı kameradan izledim. Bu olay nedeniyle şikayetçi oldum. Takipsizlik kararı verildi. Karar henüz kesinleşmedi. Diğer şikayetim ise şikayetçi yaklaşık 9-10 yıldır yeşil CC plakalı araçla gezmektedir. Ayrıca evinin duvarında 'konsolosluk girilmez', diğer tarafında 'fahri konsolosluk' yazıları bulunmaktadır. Bunun için de savcılığa şikayette bulundum. Şikayetimden sonra bu tabelalar söküldü. Adalet Bakanlığı'nın talebi ile bu tabelalar kaldırıldı. Bu şikayet hakkında da takipsizlik kararı verildi. Ben sadece vatandaşlık görevimi yaptım. İftira attığım hususunu kabul etmiyorum. Sadece şikayet hakkımı kullandım" dedi.

"BABASI SAĞLIĞINDA KONSOLOSTU"

BERAATİNİ TALEP ETTİ

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM"

İDDİANAME

Demirören Haber Ajansı / Güncel