Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes için saat veren Biden bir de Gazze için mesaj verdi

Biden: Ateşkes yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girecek

 Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

 Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı: İran tehdidine odaklanmak

Netanyahu ateşkesin ardında yatan sebebi açıkladı
BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

Neriman Oyman'ın 'Bir Yokmuş'la Bitmeyen Masallar' Sergisi Açıldı

Neriman Oyman'ın 'Bir Yokmuş'la Bitmeyen Masallar' Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Neriman Oyman'ın 40. sanat yılına özel hazırladığı 'Bir Yokmuş'la Bitmeyen Masallar' sergisi, İstanbul'daki tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu. 48 eserden oluşan sergi, soyutlanma dönemindeki Oyman'ın hayal gücünün bir yansıması olarak ziyaret edilebiliyor.

Zeynep Öztürk'ün küratörlüğünü üstlendiği, ressam Neriman Oyman'ın kişisel sergisi "Bir Yokmuş'la Bitmeyen Masallar" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açılan sergide, Oyman'ın 40. sanat yılına özel, 48 eser yer alıyor.

Sanatçı Oyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soyutlanma döneminde olduğunu belirterek, "Dinlenirken çalıştım. Kendime verdiğim bir sürgündü bu. Sonucunda böyle bir sergi ortaya çıktı. İnsanlığa ait masallar bunlar. Köken olarak İran hanedanlığına mensubuz. Dolayısıyla inanılmaz hikayeler, masallar dinledim. Ninemden, dedemden de masallar dinlemiştim. Hikayelerle büyüdüm, donandım. O hikayelerin geri dönüşü olan bu eserler de insanlığa ait hikayeler aslında. Seslenmesem yazık olur, hepsi unutulur diye düşündüm. Rabb'im de bana o gücü, isteği ve yeteneği verdi. Sonucunda da böyle bir sergi ortaya çıktı." dedi.

"Işığımızı saçmalıyız"

Eserlerin herkesin masalı olduğunu dile getiren Oyman, "Masal derken 'masal' değil. Geçmiyor, bitmiyor. O yüzden serginin adı manidar. Devam eden, süren bir şey bu. İçinde hüznü, sevinci, çığlığı, her şeyi kapsıyor. İzleyiciler bu sergiye geldiğinde sevgiyle, kucaklamayla, samimiyetle karşılaşacak. Hepsini resimlerime sığdırdım. Var olmayanı yapmıyorum. Bütünlük içerisindeyim. O yüzden dünyanın herhangi bir yerini de resmetmiş olabilirim." ifadelerini kullandı.

Oyman, sergide, Prag, Rusya, İran ve Arap ülkelerinden parçaların yer aldığını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Temelde Türkiye topraklarından işaretler taşıyor. Ben Türk'üm. Türkiye'den dünyaya bakıyorum. Ayaklarım sımsıkı buraya basıyor ve dünyayı buradan görüyorum. Eserler farklı kültürlerden izler taşıyor. Benim muradım insanlıkla buluşmak, vermek istediğin mesajların hepsini verebilmek, insan olduğumuzu, bu erdemi unutmadan yaşamak. Savaşıyorsak bile onu yokluğa dönüştürmeden, yok etme üzerine değil var etme üzerine yapmalıyız. Çünkü biz Allah'ın parçalarıyız. Bize verilen bu nur ve ışıkla, biz de ışığımızı saçmalıyız."

"Tuvallerin her kadrajında ayrı bir hikaye var"

Serginin küratörü Zeynep Öztürk de eserlerdeki masalların hepsinin gerçek masallar olduğunu dile getirerek, "Her tuvalin üzerinde, bir eserden daha fazla eser görüyorsunuz. O kadar detaylı ve ince çalışılmış ki hepsinin hikayesi farklı. Her kadrajında farklı hikayelerle karşılaşıyorsunuz. Bir buçuk yıldır tüm duygusuyla heyecanıyla yaşanmışlıklarıyla bu sergi için hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Eserlerde masalsı bir görüntü olduğunu aktaran Öztürk, "Masalın aslında yaşla bir ilişkisi yok. Her yaştan insan masal sever. Yaşı olmadığı için sergimiz her yaş kitlesine uygun. Kadrajın içerisindeki figürlerde yetişkinlerin yaşanmışlıkları da var. Tuvallerin her kadrajında ayrı bir hikaye var. Bunlar bir kolaj değil. Hepimiz günlük tutmuşuzdur. Neriman Oyman'ın günlüğü kalem ve kağıttan değil, tuval, fırça ve boyalardan oluşuyor. Her karesi de sanatçının bir hikayesi." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 2 Aralık'a kadar izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
img

Memur ve emekli zammından sonra o gelirler de artıyor
img

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi
img

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

27-28 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Karabağlar, Bornova, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bugün okullar tatil mi, okul yok mu SON DAKİKA! Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Yüreğir, Çukurova, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 27 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 27 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 27 Kasım Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.