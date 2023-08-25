"Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında yarım kalan lise eğitimini tamamlayan 5 çocuk annesi Zehra Çiftçi, bu yıl ilk kez girdiği üniversite sınavında aldığı puanla Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesi kapsamında yarım kalan lise eğitimini tamamlayan 5 çocuk annesi Zehra Çiftçi, bu yıl ilk kez girdiği üniversite sınavında aldığı puanla Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı.

Ailesiyle İzmir'de yaşarken lise eğitimini yarıda bırakan Çiftçi (45), evlenip Adana'ya yerleşti.

Çocuklarının da olmasının ardından çok istediği lise diploması hayalinden uzaklaşan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadınlara yönelik başlatılan "Nerede Kalmıştık" projesinin detaylarını öğrenerek, yarım kalan eğitim hayatına devam etmeye karar verdi.

AK Parti Yüreğir İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini de yürüten Çiftçi, proje kapsamında lise diplomasını aldı.

Çiftçi, liseyi bitirdikten sonra bu yıl ilk kez girdiği üniversite sınavında aldığı puanla Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

Zehra Çiftçi, AA muhabirine, eğitim hayatına devam edeceği için mutlu olduğunu söyledi.

"Nerede Kalmıştık" projesini öğrenir öğrenmez harekete geçtiğini anlatan Çiftçi, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı 'Nerede Kalmıştık' projesiyle heyecanlandım. İçimde ukde kalan lise hayatını tamamlamayı düşündüm. Bunun için hemen harekete geçtim. İzmir'deki okuduğum liseyle iletişime geçtim ve tasdiknamemi aldım. Yarım kalan eğitimimi tamamladım." diye konuştu.

"Birinci tercihimin geldiğini görünce çok sevindim"

Çiftçi, liseyi bitirdikten sonra çocuklarının, üniversiteye de başlaması için kendisini teşvik ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversite sınavına girdim ve tercihlerimi yaptım. Sınav sonuç ekranında birinci tercihimin geldiğini görünce çok sevindim. Kızımla birlikte bakmıştık, sevincimi anlatamam. Türlü sebeplerden dolayı eğitimini yarıda bırakan tüm kadınların, eğitimlerini bu projeyle tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde çok kıymetli bir proje. Bence bütün ev hanımları için bir ışık. Bundan sonraki hedefim üniversitemi başarıyla bitirip diplomamı da Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin elinden almak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza kadınlara hayatın her alanında verdiği değerden dolayı ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye 'Nerede Kalmıştık' projesiyle kadınlara eğitimlerini tamamlama fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum."

Çiftçi, üniversiteye gideceği ilk günü düşündükçe heyecanlandığını kaydetti.