Nepalliler Festivalde "Kayıp Mücevheri" Aradı
Xinhua - Güncel
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KATMANDU, 18 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'dakiok Gahana Phari'de (Mücevher Göl) düzenlenen geleneksel "Gahana Khojne Jatra" festivalinde yerel halk, Tundaldevi'nin savaş arabasını omuzlarında taşıyıp kayıp mücevherleri arıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
KATMANDU, 18 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'dakiok Gahana Phari'de (Mücevher Göl) düzenlenen geleneksel "Gahana Khojne Jatra" festivalinde yerel halk, Tundaldevi'nin savaş arabasını omuzlarında taşıyıp kayıp mücevherleri arıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Xinhua / Güncel