Nepalliler Festivalde "Kayıp Mücevheri" Aradı - Haberler

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Nepalliler Festivalde "Kayıp Mücevheri" Aradı

Xinhua - Güncel
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Nepalliler Festivalde 'Kayıp Mücevheri' Aradı

KATMANDU, 18 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'dakiok Gahana Phari'de (Mücevher Göl) düzenlenen geleneksel "Gahana Khojne Jatra" festivalinde yerel halk, Tundaldevi'nin savaş arabasını omuzlarında taşıyıp kayıp mücevherleri arıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

KATMANDU, 18 Nisan (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'dakiok Gahana Phari'de (Mücevher Göl) düzenlenen geleneksel "Gahana Khojne Jatra" festivalinde yerel halk, Tundaldevi'nin savaş arabasını omuzlarında taşıyıp kayıp mücevherleri arıyor, 17 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)

Nepalliler Festivalde Kayıp Mücevheri Aradı

Xinhua / Güncel

Katmandu, Savaş, Nisan, Nepal, Güncel, Haberler

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