Nepalli Dansçılar Kartik Naach Festivali'ni Kutluyor Güncel Haberler LALİTPUR, 4 Eylül (Xinhua) -- Kartik Naach, her yıl Hindu ay takvimine göre Kartik ayında düzenlenen bir dans ve drama festivali. Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, festivali sevinçle kutlamak için renkli kostümler ve aksesuarlar giyerek sokaklarda performans sergiliyorlar. LALİTPUR, 4 Eylül (Xinhua) -- Kartik Naach, her yıl Hindu ay takvimine göre Kartik ayında düzenlenen bir dans ve drama festivali. Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, festivali sevinçle kutlamak için renkli kostümler ve aksesuarlar giyerek sokaklarda performans sergiliyorlar. Nepal'in Lalitpur kentinde bir dansçı, Kartik Naach Festivali sırasında performans sergiliyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, Kartik Naach Festivali sırasında sokakta performans sergiliyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentinde bir dansçı, Kartik Naach Festivali sırasında performans sergiliyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentinde bir performans sanatçısı, Kartik Naach Festivali'nde performans sergilemek için sırasını bekliyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinh ua) Nepal'in Lalitpur kentinde maskeli bir dansçı, Kartik Naach Festivali sırasında performans sergiliyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, Kartik Naach Festivali sırasında bir geçit törenine katılıyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentinde bir performans sanatçısı, Kartik Naach Festivali'nde performans sergilemek için sırasını bekliyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in Lalitpur kentinde dansçılar, Kartik Naach Festivali sırasında bir geçit töreni ne katılıyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Eylül Nepal Güncel Haberler

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