Nepalli dağcı 26.kez Everest'e tırmandı - Haberler

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Nepalli dağcı 26.kez Everest'e tırmandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Nepalli dağcı 26.kez Everest'e tırmandı

Nepalli dağcı Kami Rita Sherpa, 26.kez Everest'e tırmanarak bir kez daha kendi rekorunu kırdı.

Nepalli dağcı Kami Rita Sherpa, 26.kez Everest'e tırmanarak bir kez daha kendi rekorunu kırdı.

Nepalli dağcı Kami Rita Sherpa, dört yılda 5 kez Everest'e tırmanarak kırdığı dünya rekorunun üzerine geçtiğimiz Cumartesi günü Everest'e 26.tırmanışını gerçekleştirdi. 52 yaşında olan ve 35 yıldır dağcılık tecrübesi olan Sherpa, bir kez daha kendi rekorunu kırdı.

Nepal Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kami Rita yeni bir dünya rekoru ve aynı zaman da kendi rekorunu kırdı" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumartesi, Yerel, Güncel, Haberler

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