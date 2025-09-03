Nepal, Yabancı Ziyaretçiler için Yeni Dijital Takip Platformunu Zorunlu Kıldı

Nepal Göç Bakanlığı, yabancı ziyaretçilerin ülke içi faaliyetlerinin kolayca denetlenebileceği, pasaport bilgileriyle kayıt olunan yeni dijital platformun 17 Eylül itibarıyla zorunlu olarak kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal Göç Bakanlığı, ülkeye gelen yabancıların faaliyetlerinin denetlenebileceği yeni dijital platforma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "NepaliPort Ziyaretçi/Yabancı Uyruklu Kişi Takip Modülü" adlı kare kod teknolojisi kullanılan mobil uygulamayla turizm verilerinin kontrolü, göçmen takibi, oteller ve turizm acenteleri gibi hizmet sağlayıcılarıyla iletişimin kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Tüm yabancı ziyaretçilerin, uygulamayı pasaport ve vize bilgileriyle kaydolarak kullanmasının 17 Eylül'den itibaren zorunlu olacağı ifade edilen açıklamada, "uluslararası itibar ve turizm ile yabancı yatırımların teşvik edilmesi için ülkedeki tüm adım ve faaliyetlerin devletin kapsama alanında olması gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, uygulama kullanımının başkent Katmandu'daki 5 yıldızlı otellerden başlayarak kademeli olarak ülke geneline yayılacağı ifade edildi.