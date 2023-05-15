Nepal Ordusundan Bir Ekip, Everest Dağı'nın Zirvesindeki Çöpleri Topluyor

KATMANDU, 15 Mayıs (Xinhua) -- Nepal ordusuna bağlı bir ekip, dünyanın en yüksek zirvesine atılan çöpleri toplamak için Everest (Qomolangma) Dağı'nın zirvesine çıktı.

KATMANDU, 15 Mayıs (Xinhua) -- Nepal ordusuna bağlı bir ekip, dünyanın en yüksek zirvesine atılan çöpleri toplamak için Everest (Qomolangma) Dağı'nın zirvesine çıktı.

Yarbay Kishor Adhikari liderliğindeki ekipten on kişi, beş Şerpa tırmanma rehberiyle birlikte Pazartesi sabahı yerel saatle 10.05'te dağın zirvesine ulaştı.

Nepal Ordusu Sözcüsü Yarbay Krishna Prasad Bhandari, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "13 kişilik ekipten 10'u zirveye çıktı. Dağın zirvesine giden yola atılan atıkları toplayarak inecekler" dedi.

Nepal Ordusu, 2019 yılından beri Everest Dağı ve diğer yüksek dağlardaki atıkları toplama misyonuna öncülük ederken, bu yıl Lhotse, Baruntse ve Annapurna dağlarını temizlemek için üç ekip seferber edildi.

Adhikari liderliğindeki ekip, sadece Everest Dağı bölgesinden yaklaşık 10 ton çöp toplamayı hedefliyor.

Bu yıl, Everest Dağı'na yapılan ilk tırmanışın 70. yıldönümünü simgeliyor. Nepal Turizm Bakanlığı'na göre, bu yıl 65 ülke ve bölgeden gelen rekor sayıdaki 478 dağcı, bahar tırmanış sezonunda Nepal tarafından Everest'e tırmanmak için gerekli izinleri aldı.