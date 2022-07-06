Nepal Maliye Bakanı, hakkında çıkan iddianın ardından istifa ettiğini duyurdu Nepal'de vergi oranlarını değiştirmek için iki yetkisiz kişiyi işe aldığı iddiasıyla suçlanan Maliye Bakanı Janardan Sharma istifasını açıkladı. Nepal'de vergi oranlarını değiştirmek için iki yetkisiz kişiyi işe aldığı iddiasıyla suçlanan Maliye Bakanı Janardan Sharma istifasını açıkladı. ANI News'ün haberine göre, Temsilciler Meclisi toplantısında konuşan Sharma, hakkındaki iddiaları reddederek, soruşturma sürecini kolaylaştırmak için istifa ettiğini duyurdu. Sharma konuşmasında, "Hakkımdaki iddiaları tamamen reddederken, soruşturmada iş birliği yapmaya karar verdim. Soruşturma sürecini kolaylaştırmak için istifamı açıklıyorum." dedi. Sharma'nın kararı, iddialar üzerine 11 üyeli meclis soruşturma komitesi kurulmasının istenmesinin ardından geldi. AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel Nepal Güncel Haberler

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