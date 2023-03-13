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Nepal'in yeni Cumhurbaşkanı Poudel yemin etti

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Nepal'in yeni Cumhurbaşkanı Poudel yemin etti

Nepal'de cumhurbaşkanı seçilen Ram Chandra Poudel, yemin ederek görevine başladı.

Nepal'de cumhurbaşkanı seçilen Ram Chandra Poudel, yemin ederek görevine başladı.

Federal Parlamento ve eyalet meclislerinin üyeleri tarafından seçilen Nepal Kongresi Partisinin (NC) eski lideri Poudel için yemin töreni düzenlendi.

Törende üst düzey yetkililer, diplomatlar ve milletvekilleri, yeni cumhurbaşkanını tebrik etmek için sıraya girdi.

Poudel, seçimde 831 geçerli oydan 265'ini alan rakibi Subash Chandra Nembang'ı 566 oyla geride bırakarak yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Son 10 yılda 8 hükümetin görev yaptığı Nepal, sık sık siyasi istikrarsızlık ve hükümet değişikliklerine sahne oluyor.

Nepal'de 239 yıllık monarşi yönetimi, Aralık 2007'de kaldırılmış ve Mayıs 2008'de cumhuriyete geçiş yapılmıştı.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Güncel

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