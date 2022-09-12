Nepal'in Başkenti Katmandu'da İndra Jatra Festivali Kutlanıyor Güncel Haberler KATMANDU, 12 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da yağmur tanrısı İndra'yı onurlandırmak için düzenlenen İndra Jatra Festivali kutlamaları sürüyor. KATMANDU, 12 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da yağmur tanrısı İndra'yı onurlandırmak için düzenlenen İndra Jatra Festivali kutlamaları sürüyor. Sekiz gün süren festival, Katmandu Vadisi'nde kutlanan en büyük festivallerden biri. Yaşayan Tanrı Bhairab, Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde bir pencereden bakıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde Nepalli genç kızlar davul çalıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde maskeli bir dansçı geleneksel bir dans sergiliyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde inananlar Tanrı Bhairab'ın figürüne tapınırken görülüyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde geleneksel fil dansı yapılıyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua) Nepal'in başkenti Katmandu'daki İndra Jatra Festivali'nde maskeli bir dansçı geleneksel bir dans sergiliyor, 9 Eylül 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Katmandu 9 Eylül Nepal Güncel Haberler

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